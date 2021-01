Morre um dos cantores mais conhecido e mais antigos em Novo Progresso .

O cantor e compositor Carlinho dos Teclados já tinha uma história na música no município músicas e CDs gravados a muito tempo tocava exclusivo na Praia da Liberdade.

Carlinhos dos Teclado foi vitima infarto fulminante na tarde do do dia 14 de janeiro o corpo do cantor foi trasladado para Santarém no PA.