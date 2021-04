Câmara aprova subcomissão para tratar de descoberta de petróleo no Pará, Amapá e Maranhão

13 de abril de 2021 No Comments amapáaprovaCâmaradescobertaParápetróleosubcomissãotratar

Ao todo, estima-se que existam 30 bilhões de barris de petróleo na região norte do Brasil

Reprodução – Câmara dos Deputados

Nesta terça-feira, 13, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, aprovou o requerimento de autoria do deputado federal Cássio Andrade (PSB/PA), que trata da criação de uma Subcomissão Especial para tratar da existência de 30 bilhões de barris de petróleo na região norte do Brasil.

De acordo com o deputado, a subcomissão tem como principal objetivo acompanhar o andamento de análise sobre a existência destes barris e auxiliar na elaborac?a?o de políticas públicas voltadas para o processo de extração petrolífera.

“É muito importante que o Pará conheça esse potencial de investimentos e participe do processo de debates sobre o assunto. Com esta descoberta, a população paraense poderá ser beneficiada com a geração de empregos, desenvolvimento regional e industrial, além da geração de royalties para a região Norte do país”, destaca o deputado.

Estudo

No início deste ano, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) informou que recebeu um estudo científico que apontava grandes reservas de petróleo em águas ultraprofundas e o potencial petrolífero na franja oceânica norte do território brasileiro, localizado nos estados do Maranhão, Pará e Amapá.

Ainda conforme apontava o estudo, a existência de um novo “pré-sal” nesta região, destacando para a possibilidade de existirem aproximadamente de 20 a 30 bilhões de barris de petróleo. No Pré-Sal são 40 bilhões de barris.

Segundo Cássio, a criação da Subcomissão tornará possível que a população dos estados da região Norte, principalmente o Pará, acompanhem todo o processo, principalmente pela importância do desenvolvimento regional, a partir de uma possível produção petrolífera nesta região do país.

Roma News