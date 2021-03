Biden quebra cara de Lula e manda carta para Bolsonaro fortalecendo união entre países no combate à Covi

Lula quebrou a cara. Após tentar contato com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para pedir “ajuda” no combate à Covid-19, o ex-presidente e ex-presidiário viu Biden o ignorar e enviar uma carta para Jair Bolsonaro, fortalecendo os laços nas ações dos dois países.

De acordo com a nota divulgada pela Secom, o teor da carta é de estabilidade e cooperação diplomática entre os dois países, bem como a intenção de união de esforços no combate à pandemia de Covid-19 e no enfrentamento das mudanças climáticas.

“O Presidente Biden saudou a oportunidade para que ambos os países unam esforços, tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no enfrentamento aos desafios da pandemia e do meio ambiente, em alusão ao caminho para a COP26 e para a Cúpula sobre o Clima”, diz um trecho da nota da Secom.

A carta foi divulgada pela equipe de comunicação da Presidência da República