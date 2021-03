Barco do INSS tem agenda no mês de março em quatro municípios do PA; confira a agenda

Em março, as duas unidades móveis flutuantes do INSS no Pará – PREVBarcos – fazem atendimento às comunidades ribeirinhas de quatro municípios do Pará. O Prevbarco-PA I, embarcação vinculada à Gerência-Executiva Belém, começu o ciclo de viagem no último dia 1º, enquanto o PREVBarco-PA II, pertencente à Gerência-Executiva de Santarém, inicia o cronograma a partir de hoje, 8.

Agenda

O PREVBarco-PA I _ que atende às populações do Marajó _ fará a primeira semana de atendimento em Anajás (PA), onde ancora de 1 a 5 de março. Depois a unidade flutuante zarpa para o município de Afuá (PA), onde realiza atendimento durante duas semanas, de 8 a 19 de março.

Já o PREVBarco-PA II começa o atendimento somente no dia 8 de março, em Prainha (PA), no oeste paraense, onde fica até a sexta-feira, 12. De lá a embarcação navega para Monte Alegre, também município da Região do Baixo Amazonas, onde presta atendimento por duas semanas, de 15 a 26 de março.

Ambas as unidades contam com protocolo de segurança e higiene, em prevenção ao novo coronavírus. É importante ressaltar também que para adentrar as embarcações é necessário o uso de máscara e a verificação de temperatura. Ademais, as embarcações estão equipadas conforme os requisitos de acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida.

Fonte: Roma News