Bandidos estouram caixa eletrônico em agência bancária de Placas, no Pará

Um caixa eletrônico da agência do Banco da Amazônia em Placas , no oeste do Pará , foi alvo de bandidos na madrugada desta sexta-feira (11). Segundo informações policial, pelo menos duas pessoas participaram da ação, que estourou um caixa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar , a princípio os criminosos não atingiram o local de dinheiro, mas talvez pegaram o rejeito. Possivelmente, os suspeitos usaram um maçarico para cortar parte do caixa. Um buraco foi feito no equipamento.

Caixa eletrônico estourado. (Foto: Reprodução/PM)

Buscas foram realizadas em bairro e estradas que dão acesso ao município, mas os criminosos não foram localizados.

Conforme a polícia foi verificado pelo gerente do banco e nada foi furtado, então foi desqualificado o crime para tentativa de furto em caixa eletrônico. A Polícia afirma que a porta do banco que dá acesso aos caixas eletrônicos é um dos pontos vulneráveis, pois fica aberta 24h.

