Avião é interceptado pela FAB em Mato Grosso, faz pouso forçado e é destruído pelo fogo

A Força Aérea Brasileira interceptou, esta manhã, um avião de pequeno porte em voo irregular no Mato Grosso que foi obrigado a pousar, a cerca de 180 quilômetros ao Sul de Cuiabá, na região do Pantanal. A aeronave, cujo prefixo ainda não foi informado, acabou sendo destruída pelo fogo, que teria sido ateado pelos criminosos. Eles fugiram pela mata. Ao que tudo indica, o monomotor estava sendo usado para transporte de drogas. A polícia conseguiu identificar vestígios de produto análogo à cocaína.

A Polícia Federal assumiu as ações juntamente com a PM através do Ciopaer que atuou com helicóptero na operação. Ainda não foi confirmado quantas pessoas estavam no monomotor e para onde iriam. O pouso foi em uma área de pastagem.

A FAB informou que a ação, planejada previamente com a Polícia Federal, teve início ainda neste sábado de madrugada e envolveu aeronaves E-99 (Radar) e A-29 Super Tucano da FAB, além de todo o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro. A aeronave suspeita foi classificada como tráfego aéreo desconhecido, acompanhada pelo E-99 da FAB e, em seguida, pelo caça A-29, tudo sob a coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais.

“É importante ressaltarmos a prontidão da FAB. Cumprimos todos os procedimentos da Defesa Aérea e tudo transcorreu perfeitamente”, disse, em nota, o comandante de Operações Aeroespaciais, tenente-Brigadeiro do Ar José Magno Resende de Araujo.

A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam, em conjunto, a FAB e Órgãos de segurança pública.

Conforme Só Notícias já informou, no último domingo, em Juscimeira ( 157 km ao Sul de Cuiabá), a FAB interceptou outro avião que fez pouso forçado, descarregou cerca de 500 kg de entorpecentes e o piloto seguiu até Nova Mutum, onde acabou sendo preso e a aeronave apreendida.

