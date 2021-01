Aviao cai e mata quatro joagador de futebol

Um avião particular caiu, na manhã deste domingo (24), após decolar de uma pista de pouso em Luzimangues, em Porto Nacional, no Estado de Tocantins. A aeronave acabou atingindo o solo em um matagal após a cabeceira da pista.

Estavam a bordo o presidente do clube Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira e mais quatro jogadores, o Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do piloto, identificado como “Comandante Wagnwer”. Não houve sobreviventes.

Imagens mostram que a aeronave ficou completamente destruída com o choque. O Corpo de Bombeiros estão no local do acidente.

A equipe do Palmas iria enfrentar o Vila Nova pela Copa Verde, em Goiânia. A partida estava programada para esta segunda-feira (25)..

Aguardando MAIORES INFORMAÇÕES.

