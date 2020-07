Auxílio emergencial: lista dos progressenses está disponível para consulta, valor pago em Novo Progresso foi de R$ 7 milhões até Junho de 2020.

Os nomes dos beneficiados do Auxilio Emergencial de R$ 600 e R$ 1,200, dos beneficiados em Novo Progresso, constam no Portal da Transparência do Governo Federal, que disponibilizou ferramentas para consulta e denúncias. O montante já liberado para moradores de Novo Progresso, foi de 7 milhões de reais, segundo o Portal da Transparência.

O Jornal Folha do Progresso fez uma busca encontrou figuras conhecidas dos moradores da cidade de Novo Progresso, estão nas listas de recebimento do auxílio emergencial, divulgadas pelo Governo Federal. Os casos geram várias suspeitas da população e colocam os envolvidos em situações constrangedoras. Alguns desses nomes são parentes de políticos, com ou sem mandato. Empresários, funcionários públicos, pecuaristas, filhos de pecuaristas entre outros estão na lista como beneficiário do auxílio emergencial. Os nomes estão disponível no Portal da Transparência para consulta, é possível consultar por CPF e pelo nome. Os valores de R$ 600 e R$ 1200 também tem opção de consulta. Acesse o link e consulte AQUI

Como consultar, denunciar e devolver?

A consulta pública da lista de beneficiários do auxílio emergencial pode ser feita pela internet, no Portal da Transparência do Governo Federal. A busca pode ser feita por tipo de benefício recebido, estado e município. Foram criadas formas de denunciar irregularidades e outros problemas.

Quem encontrar o próprio nome sem ter pedido do benefício pode registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, se resguardando na situação, comunicando o problema também na plataforma Fala.BR. Neste mesmo local, também é possível fazer as denúncias sobre terceiros que estão de forma irregular na lista.

Já quem recebeu os R$ 600, ou mesmo o R$ 1,2 mil do programa de ajuda financeira à população durante o período de pandemia da covid-19, sem saber que estava na lista, pode fazer a devolução do dinheiro a partir do site criado especialmente para isso, o https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/devolucao.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO