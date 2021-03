AUGUSTO ARAS PEDE QUE STF NÃO REFERENDE LIMINAR SUSPENDENDO EFEITOS DA DESAFETAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DE JAMANXIM (PA) PARA PERMITIR PASSAGEM DA FERROGRÃO

Em parecer enviado hoje (15) ao STF (Supremo Tribunal Federal), o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que a redução do Parque do Jamanxim para viabilizar a Ferrogrão é constitucional. Segundo ele, a medida concretiza princípio do desenvolvimento sustentável. O parecer da PGR (Procuradoria Geral da União) está disponível no link abaixo.

“A redução de 0.054% do Parque Nacional do Jamanxim para viabilização de estudos para a instalação de ferrovia destinada ao escoamento de grãos (Ferrogrão – EF 170) ajusta-se ao princípio do desenvolvimento sustentável como fator de equilíbrio entre economia e ecologia.”

A Lei 13.452/2017, que teve sua “eficácia” suspensa pelo ministro Alexandre de Morais em decisão liminar de hoje (15), é resultado da MP (Medida Provisória) 758/2016. Ela alterava os limites do Parque Nacional, localizado nos municípios de Itaituba (PA) e Trairão (PA) para permitir a passagem da ferrovia por dentro do parque.

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADI006553parquenacionalinstalaodeferroviadesenvolvimentosustentvelCD.pdf

Agência iNFRA