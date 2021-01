Apostadores de Sinop, Lucas e outras cidades de Mato Grosso ganham prêmios na Mega da Virada

Diversos apostadores de Mato Grosso foram contemplados no sorteio da Mega da Virada, realizado ontem à noite, em São Paulo (SP). Os sortudos acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e receberão prêmios a partir de R$ 48 mil.

Em Sinop, uma aposta simples faturou R$ 48 mil. O mesmo valor também será pago a 15 apostadores de Cláudia, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Várzea Grande. Todos apostaram seis números e acertaram cinco.

Em Cuiabá, um bolão com 20 pessoas apostou 10 números e faturou R$ 244 mil. Em Reserva do Cabaçal outro bolão, com 15 apostadores, apostou 7 dezenas e acertou cinco, faturando R$ 97 mil.

Já o prêmio principal da Mega da Virada, de R$ 325 milhões, foi dividido entre dois apostadores de São Paulo (SP) e Aracaju (SE). Cada um receberá R$ 162 milhões pelos seis acertos.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: arquivo/assessoria)