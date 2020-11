Ainda com dúvida? Saiba como consultar seu local de votação

No próximo domingo (15) quase 150 milhões de brasileiros irão votar nas eleições municipais. Os eleitores terão que escolher seus candidatos à prefeito e para vereador. Como o pleito eleitoral acontece a cada dois anos — alternando entre eleições nacionais e locais, muitos eleitores se confundem ou não sabem onde devem para votar.

Para evitar contratempos no dia do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TJE), disponibilizou em seu site uma ferramenta de busca. O processo é bastante simples. Basta preencher um curto formulário com seu número de CPF, data de nascimento, nome de sua mãe e clicar em consultar.

Título de eleitor digital

E sempre difícil achar o título de eleitor no dia da votação, certo? Pensando nisso, e-Título, um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor, facilita a vida de quem vai votar. O app permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral. Além disso, apresenta dados como: zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais.

Segundo o TJE, agora em 2020, ficou mais fácil acessar o aplicativo, pois é possível entrar com o número do CPF, sem precisar lembrar do seu número do título de eleitor. Outra novidade permite que os eleitores se cadastrem como mesários voluntários. E o app se tornou acessível para pessoas com deficiência visual.

A aplicação pode ser baixado para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android. Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais.

A única ressalva com relação ao e-Título é que o eleitor que ainda não fez o cadastro biométrico. Nesse cado é necessário apresentar um documento oficial com foto sempre que for utilizar o título digital.

E para quem gosta de acompanhar a apuração dos votos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza um aplicativo que conferem ainda mais transparência ao processo eleitoral. Por meio do app Resultados, qualquer pessoa pode acompanhar e obter os resultados das eleições em sua cidade a partir dos votos já apurados.

O aplicativo pode ser instalados gratuitamente em qualquer dispositivo móvel (smartphone ou tablet), bastando apenas ter acesso às lojas Google Play e App Store. Ambos se destinam ao público