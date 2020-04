Administrador do Kartódromo de Sinop morre em decorrência do Covid-19

27 de Abril de 2020 ás 17h 34min, por Redação / Assessoria

Foto por Reprodução rede social

Familiares e amigos lamentam a morte de Francisco dos Santos, mais conhecido como “Chefe” ou “Assis”, ele era administrador do Kartódromo Osvaldo Sobrinho de Sinop. Chefe estava internado em um hospital particular e na tarde de hoje (27) acabou falecendo.

Amigos e familiares suspeitaram que ele morreu em decorrência do Covid-19. A confirmação foi através de nota da Prefeitura de Sinop.

Chefe foi o responsável por centenas de competições no Kartódromo, além de revelar pilotos que competiram no Campeonato Brasileiro.

Devido ao coronavírus não haverá velório, e o corpo será sepultado nesta segunda as 18h.

Assis deixa esposa e filhos, entre eles a jornalista Fabiana Santos que atuou em Sinop e atualmente mora nos Estados Unidos.

Nota da Prefeitura:

A Secretaria Municipal de Saúde de Sinop foi comunicada, na tarde desta segunda-feira, 27 de abril, sobre a ocorrência de uma morte por Covid-19 na cidade.

O paciente do sexo masculino, 61 anos, deu entrada no Hospital Regional de Sinop no dia 14 de abril e, desde então, encontrava-se em leito de UTI daquela unidade.

Teste laboratorial realizado pelo Lacen/MT com material coletado na data de 14/04/2020 apontou resultado positivo para Covid-19. Paciente hipertenso e diabético teve o quadro evoluído para óbito na tarde desta segunda-feira.

Relatório técnico divulgado esta tarde (27) pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que no período de 16/03/2020 a 27/04/2020, o Lamac- Sinop encaminhou 149 amostras para SARSCoV-2 ao Lacen; foram registrados 117 testes com resultado negativo e 19 testes com resultado positivo através da metodologia de RT-PCR, 7 amostras permanecem em análise aguardando resultado. Todos os resultados liberados estão no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). 06 amostras foram descartadas por não se enquadrarem no padrão técnico de análise laboratorial.

São computadas duas mortes. A primeira ocorreu na sexta-feira. O servidor público de 45 anos estava internado em um hospital particular de Sinop, onde vinha sendo acompanhado tanto pela família quanto pela Saúde municipal. Na evolução do tratamento, foi feito novo exame de controle para a Covid-19 e houve o resultado negativo pelo Lacen de Cuiabá. Contudo, por complicações em seu quadro, não resistiu.