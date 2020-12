Acusado de homicídio no Mato Grosso é preso no Pará

Um homem indiciado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio foi preso na noite desta quinta-feira (17), pelas equipes da Divisão de Homicídios, prestando apoio à Delegacia de Polícia de Querência, do estado do Mato Grosso. Os crimes foram registrados no dia 18 de outubro deste ano.

As diligências em apoio à Polícia Judiciária do estado do Centro-oeste iniciaram ainda no mês de novembro. Após o empenho dos investigadores da Divisão de Homicídios do Pará, foi possível localizar e identificar o suspeito e efetuar o cumprimento da prisão.

O homem foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis