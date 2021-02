ACIDENTE

​Duas pessoas morreram após grave acidente no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba; Veja vídeo

As vítimas estavam em um caminhão, que teve a cabine solta durante o acidente. Uma delas morreu na hora e a outra foi socorrida, mas não resistiu.

Por Moisés Sodré

07/02/2021 às 11h 25min | Atualizada em 07/02/2021 11h 48min

Acidente ocorreu na tarde de sábado (6). (Foto: Reprodução)

Duas pessoas morreram após um grave acidente em uma ladeira conhecida como “Mata Cobra”, no Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, na tarde de sábado (07), por volta das 16h. Segundo testemunhas, as vítimas estavam em um caminhão tanque que teria ficado sem freio e desceu a ladeira desgovernado, vindo a colidido contra uma caçamba da empresa Geo, que presta serviços à Mineradora Serabi.

A parte traseira do caminhão foi parar em um ribanceira, antes, o veículo atingiu um caçamba. (Foto: Reprodução)

Imagens espalhadas nas redes sociais mostram a cabine do caminhão solta, enquanto a parte traseira do veículo foi parar em uma ribanceira. Ainda não se sabe as reais causas do acidente.

O motorista do caminhão, que não foi identificado, morreu na hora. A mulher que estava junto com ele na cabine, foi identificada como Andreia Alves de Souza Gomes, de 37 anos, natural de Imperatriz (MA). Ela foi socorrida pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da Ambulância, a caminho da Unidade de Saúde de Moraes Almeida. Os ocupantes da caçamba não se feriram.

Andreia Alves chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Os corpos das vítimas permanecem em uma funerária de Moraes Almeida, aguardando reconhecimento da família e parentes para liberação.

*Matéria