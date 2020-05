abertas para contratação de Quadro de Pessoal Hospital Público de Castelo dos Sonhos

A Organização Social Instituto Nacional de Ação Integrada, está promovendo processo de

seleção para ocupação de vagas no Hospital Público Geral de Castelo dos

Sonhos, etapa inicial atendimento COVID-19, localizado no Distrito de Castelo dos

Sonhos – Município de Altamira – PA. O edital do processo seletivo é o de número 001/2020,

cujas contrataçõesserão pelo regime CLT.

Os cargos disponíveis nesta seleção são:

– Almoxarife

– Analista de Administração dePessoal

– Analista Financeiro

– Assistente Administrativo

– Auxiliar Administrativo

– Assistente Contábil

– Auxiliar de Farmácia

– Auxiliar de Faturamento

– Auxiliar de Suprimentos

– Auxiliar de Serviços Gerais

– Comprador

– Enfermeiro

– Estoquista

– Farmacêutico

– Faturista

– Mensageiro da Farmácia

– Técnico de Enfermagem

– Técnico de Radiologia

-TÉCNICO EM INFORMATICA

Os interessados poderão se inscrever através do e-mail

ger.castelodossonhos@inai.net.br indicando o cargo de interesse no campo “assunto” do

e-mail.

Recrutamento e Seleção

O processo será dividido nas seguintes etapas: todas de caráter eliminatório

• Análise curricular.

• Comprovação da documentação exigida para ocargo.

• Entrevista pela área de RecursosHumanos.

• Entrevista Técnica