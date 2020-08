ABANDONO DE EMPREGO SR RAIMUNDO DA CONCEICA SILVA – CTPS 4316900 – série 00020 – PA

.

SR RAIMUNDO DA CONCEICA SILVA – CTPS 4316900 – série 00020 – PA

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. Raimundo da Conceição Silva , portador da CTPS 4316900– série 00020-PA, a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 05/06/2020, dentro do prazo de 72hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Novo Progresso

Cleusa da Rosa produtora rural Inscrita no CEI 51.208.698.45-89

Localizada na Rodovia BR 163,zona Rural Fazenda Santo Antonio CEP 68193000

Novo Progresso – PA

data da publicação 07/08/2020

Dia dia progresso