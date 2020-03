A Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis  monitora suspeita de corona virus

A Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis informou por meio da sua página oficial em uma rede social, no início da tarde desta quinta-feira (19), que monitora um caso suspeito de coronavírus no munícipio.

O caso em questão trata-se de um homem, que já foi avaliado pela equipe médica e se encontra em isolamento domiciliar. O quadro clínico do paciente é considerado leve. Uma amostra de material biológico foi colhida e será encaminhar para o Laboratório Central, em Belém.

A Secretaria de Saúde reforça a orientação de distanciamento social, lavagem das mãos e uso de máscaras por quem estiver gripado.

Primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Pará

O primeiro caso confirmado de Covid-19 no Estado do Pará foi identificado na tarde desta quarta-feira (18), em belém. Conforme informado, o homem de 37 anos, qua ainda nao teve o nome revelado, teria viajado para o Rio de Janeiro no período do Carnaval, local onde já está tendo transmissão comunitária do vírus.

O homem apresentou sintomas da doença dias depois de chegar da cidade carioca e foi atendido na emergência da Unimed, em Belém. Segundo o que foi informado pelo Governador do Pará, Helder Barbalho, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 16h15, o caso foi diagnosticado após exame feito no Instituto Evandro Chagas.

Fonte: Portal Giro