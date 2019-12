A nossa homenagem a todos os moradores de Novo Progresso Associação dos profissionais de imprensa (APIM )

Associação dos profissionais de imprensa de NP(APIM ),realizou sua confraternização anual.

foi o grande dia a confraternização em que reuniu dezenas de comunicadores locais, a destacar os representantes de todas às áreas da imprensa, Fotógrafos,radialistas,jornalistas assim como; colaboradores e amigos da associação, para festejarem mais um ano que se passou e por todas as conquistas alcançadas por cada um dos novos e veteranos profissionais da área jornalística de novo progresso.

Na oportunidade, foi servido um grande almoço aos presentes, tendo a cobertura top10progresso.com, realizou-se também entre os profissionais a tradicional brincadeira “Amigo secreto”, e finalizando com as falas do presidente Denis Macedo,vice Claudia buss e representantes dos diversos órgãos de imprensa.

Pela radio cultura, Edio Rosa e RJ, folha do Progresso, Juliano,Cláudio, Dia dia progresso Edson santos, além do empresário cassiel da Moraes FM 104, jota Franco da França Em km1000.

O presidente da categoria; destacou a importância da (APIM),Associação dos profissionais de imprensa Np,para os diversos trabalhadores do meio e a sociedade civil organizada.