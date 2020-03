A Escola Deputado João Carlos realiza palestra educativa sobre prevencao a alunos

A Escola Deputado João Carlos Batista, atendendo a Medida Preventiva de serviço público que suspendeu aulas, no último dia com os alunos, interrompeu suas atividades para promover uma palestra proferida pelo Enfermeiro Everton Bazanella, na qual o mesmo instruiu nossos alunos quanto a prevenção do coronavírus. Palestra de relevância para a comunidade escolar .