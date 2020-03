A empresa R. W. N. BOSCARI COMERCIO inscrita no CNPJ 23.475.514/0001-

07 localizada na Av. Jamanxin, nº 430, no Bairro Rui Pires de Lima Cep:

68193000, torna publico que recebeu sua (DLA) Dispensa de Licenciamento

Ambiental para posto de vendas de Gaz Liquifeito de petroleo-GLP de classe I –

ate 40 botijões de 13 kg com protocolo 069/2020, responsável Reberti Wilian

Nogueira Boscari.