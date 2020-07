A EMPRESA G. I. FERREIRA- ME TORNA PUBLICO SUA DLA

A EMPRESA G. I. FERREIRA-ME nome fantasia COMERCIAL ESTRELA inscrita no CNPJ 14.919.355/0001-93 inscrição estadual n° 15.359.900-6 localizada na rua Roseli Bordon n° 849 no bairro Juscelandia CEP 68193000 torna público que recebeu sua (DLA) Dispensa de de Licenciamento Ambiental para posto de Venda de Gaz Liquifeito de petroleo -GLP de Classe l-ate 40 botijoes de 13 kg , com o n° 003/2019 processo n° 1073/2019 Responsavel Gilson Inacio Ferreira.