A empresa Fagno da Silva Costa 74115081287-Mercado Cristalina torna Publico sua LAS Licenca Ambiental Simplificada

A empresa Fagno da Silva Costa 74115081287-mercado cristalina inscrição estadual 15.659299-1 localizado na rua Santiago n 1051 Bairro Jardim América torna publico junto a SEMMA NP sua Licenca Ambiental Simplificada ( LAS) COM numero 002/2020 processo 070/2020 com validade 11/03/2022 data do protocolo 22/01/2020 com atividade autorizada comércio varejista de meradoria em geral com predominância de gêneros alimenticios – minimercado comércio varejista de carne -acougue