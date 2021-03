8º Prêmio Networking homenageia empresários e talentos

São Paulo , 23/03/2021 –

A oitava edição do Prêmio Networking Empresarial Nacional, promovido pela Craques Master Brasil, homenageará personalidades que mais se destacaram em suas áreas de atuação no país. Parte da renda do evento será doada ao Instituto Brasil + Social- Projeto Driblando a Fome.

Segundo Gil Santos, presidente da Craques Master, o objetivo da premiação é reconhecer o talento e a persistência de empresários e pessoas que fazem a diferença no país. “Queremos homenagear aos empresários que se reinventaram na pandemia e continuaram a investir no Brasil, àqueles que fizeram da responsabilidade social um compromisso, aos que emprestaram seu talento para as artes, à comunicação, o esporte, às letras, à saúde e à política”, destaca Santos. O critério da premiação é por mérito e excelência.

Quem está indicado ao Prêmio

Luiza Brunet, empresária, receberá o Prêmio Networking Empresarial Nacional por sua luta pelos direitos da mulher, denunciando violências e abusos.

Na área empresarial, destaque para o empresário Jeffrey Floriano, do Grupo SOLPAC Energia Solar INFINITY, que está investindo no Brasil com uma grande inovação no segmento de energia solar. Trará ao país uma nova tecnologia: uma placa de 530W que alcança melhor desempenho mesmo com baixa luminosidade e temperatura.

Cafu, pentacampeão mundial, receberá o Prêmio Networking. Destaque no esporte nacional e internacional, o capitão carrega nada menos que quatro edições da Copa do Mundo pelo Brasil, sendo bicampeão, em 1994 e 2002, e o único jogador do futebol mundial a disputar três finais de mundiais consecutivas.

Na comunicação, o prêmio reconhece a inteligência ímpar do jornalista Alexandre Garcia e na responsabilidade social, o trabalho competente de Regina Célia Barbosa, vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Enquanto no setor imobiliário, o reconhecimento a Luciana Borges, da Luciana Imóveis, que bate todas as metas de vendas mesmo com a pandemia.

Receberão o 8º Prêmio Networking no segmento empresas de destaque os empresários Carlos Wizard; Alexandre Galo, da BAF Invest e Construtora R3; Diego Abib, Bolas Euro; Jhon Lenon, CHIKEN In Hause; Ricardo Lopes , Esporte & Coleções; Ivan Nogueira, X1 Games e Eletrônico; Thiago Telles, Mad Plus; Alessander Lenzi, One Consórcio e One Bank; Renato Alba, Tok; Denny Brunet, Satélite APP; e Marinete Luiza Oro, da Oro New Life.

A Oro New Life traz ao Brasil, importado dos EUA, o suplemento Zinc Phospho 2-AEP, que revoluciona o mercado ao apresentar um produto que – entre outras indicações- fortalece o sistema imune, ativa a memória e a disposição física. A fórmula exclusiva é guardada a sete chaves e foi criada pela Oro New Life.

Na área jurídica, destaque para o advogado dr. Iedo Garrido e no setor saúde recebe o Prêmio Antônio Marcos de Souza, presidente Fundador emérito da Rede Nacional Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer -Rede Nacional do Homem e a imunologista Dra Nise Yamaguchi.

Na música, o sanfoneiro Targino Gondim recebe a homenagem por sua arte, que levou o Brasil a brilhar em todo o mundo com “Esperando na janela”, valorizando a cultura nordestina. Outras personalidades serão indicadas.

A noite da premiação acontece em grande estilo no Espaço Bisutti – Casa do Ator, na Vila Nova Conceição, no próximo dia 20 de maio, às 19h00. O evento segue todos os protocolos de segurança à saúde e distanciamento social. A casa irá funcionar com apenas 20% de sua capacidade. No entanto, caso haja alterações determinadas pelo poder público, serão seguidas criteriosamente.