30% dos eleitores deixaram de votar nas eleições 2020

Com 100% das urnas apuradas o candidato a prefeito, MDB Gelson Dil venceu as eleicoes com 42.98% dos votos validos com 6.507 votos

O segundo colocado foi o atual Prefeito candidato pelo partido liberal o Ibiraçu soares levou 28,29% 4,283 votos.

Em terceiro lugar vem o Dr Fidencio pelo PSDB com 22,31% sendo 3377 votos.

Fabio Milhao conquistou 6,43 sendo 973 votos, durante todo dia de votação ao todos foram 15.140 votantes tendo uma obtenção de 30.44% sendo 6.894 eleitores deixaram de votar neste dia 15 de novembro votos nulos 2.67% 420 pessoas anularam o voto 1.95 % sendo 195 pessoas votaram em Branco nas eleições 2020.