Sobrinho do vereador Wescley Tomaz de Itaituba, morre em acidente de trânsito na Rodovia Transamazôn

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle e caiu em um igarapé. Uma criança de quatro anos, morreu em um acidente de trânsito na altura do km 135 da Rodovia Transamazônica, sentido Jacareacanga na manhã desta quarta-feira (10). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a família da criança retornava pra Itaituba,oeste do Pará, em uma caminhonete, quando o motorista perdeu o controle e caiu de uma ponte. O pai da criança identificado por Wesley Aguiar é irmão do Vereador de Itaituba Wescley Tomaz . A mãe é Daiane Aguiar.

De acordo com os bombeiros, a criança estava em uma cadeira de proteção(Bebê Conforto) e o pai tentou quebrar o vidro, mas não conseguiu, depois de forçar, abriu a porta, mas quando tirou a criança já havia se afogado. O corpo de bombeiros de Itaituba, foi acionado para fazer o resgaste, mas a criança foi trazida pela família com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. O menino foi socorrido com vida mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal. O estado de saúde do motorista e da mãe da criança não foi divulgado.

Matéria em atualização.