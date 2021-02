Prefeitura e secretaria de saude Luta pela vida

*A Luta pela vida!*

🟢🔵🟡

*A Prefeitura Municipal de Novo Progresso e Secretaria Municipal de saúde agradecem a doação da ONG EDS (expedicionários da saúde),que atua a 17 anos levando saúde na região do Amazônia.*

*Aparelhos esses que tem como função usar o ar como matéria-prima e possui um filtro molecular de alta qualidade como absorvente.*

*Os concentradores OLIVE adotam o princípio da adsorção com modulação de pressão de oxigênio (psa) para separar diretamente o oxigênio do nitrogênio em temperatura ambiente, desse modo, é produzido oxigênio de alta pureza.