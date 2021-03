​Ambulância de Itaituba que transportava pacientes para Santarém capota em rodovia BR-163

Uma ambulância da cidade de Itaituba que transportava pacientes, capotou na manhã desta quinta-feira (05), em um trecho da BR-163, entre os km 60 e 70, informou a direção do Hospital Municipal de Itaituba Segundo informações, a ambulância estava a caminho da cidade de Santarém , onde realizava a transferência de pacientes, quando houve o capotamento. O veículo foi parar em um barranco. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.Não há informações sobre o número de pessoas que estavam dentro da ambulância no momento do aciente.

Uma outra unidade móvel ambulatorial foi acionada para dar continuidade a transporte dos pacientes.

Fonte: Portal Giro